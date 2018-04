Resistenza: giornata in onore di Raimondo Ricci

Genova. Venerdì 13 aprile si terrà una giornata in onore di Raimondo Ricci, promossa dall’Ilsrec in collaborazione con il Comune di Genova.

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo novantasettesimo compleanno, si renderà omaggio a Raimondo Ricci, illustre presidente e presidente onorario dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea per due decadi, dal 1992 fino alla sua scomparsa il 26 novembre 2013, e protagonista della vita politica e civile del nostro Paese, intitolandogli l’Ilsrec e cambiando denominazione (dal 13 aprile Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci”). In questa occasione, richiamandosi alla giornata di studi Raimondo Ricci. Partigiano, giurista, legislatore (Genova, 14 aprile 2014), l’Istituto ha organizzato il convegno Resistenza, Repubblica, Costituzione, al fine di ricordarne la figura e nel contempo sottolineare il nesso inscindibile fra i tre momenti fondativi della democrazia italiana, per la quale Ricci ha dedicato l’intera esistenza di partigiano, giurista, parlamentare, e “patriota della Repubblica nata dalla Resistenza”, come forse egli avrebbe voluto definirsi.

L’iniziativa sarà aperta in via del Seminario 16, all’ingresso della Biblioteca Civica Berio, alle 15, dalla cerimonia di intitolazione dell’Ilsrec a Raimondo Ricci e di scoprimento della targa. A seguire, nella sala dei chierici della Biblioteca alle 15.30, si svolgerà il convegno Resistenza, Repubblica, Costituzione. Dopo l’introduzione del presidente Ilsrec Giacomo Ronzitti e la prolusione di Alberto De Bernardi, storico dell’Università di Bologna, interverranno il sindaco di Genova Marco Bucci, l’europarlamentare Sergio Cofferati, il presidente dell’Anpi Nazionale Carla Nespolo, il presidente onorario Ilsrec Giancarlo Piombino, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante.

Saranno presenti i figli Marina ed Emilio Ricci.