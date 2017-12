Il “red carpet” originale compie sette anni, ecco il programma dell’evento rapallino

Rapallo. Giovedì 31 agosto torna la manifestazione “Red Carpet”. L’evento inizierà alle 19. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al giorno successivo. Si tratta della settima edizione di un evento che tanti attendono. Quest’anno, la Regione Liguria e il Comune di Rapallo hanno inaugurato ad aprile il nuovo collegamento pedonale tra Rapallo e Santa Margherita Ligure con il “red carpet più lungo del mondo” attirando migliaia di persone nel nostro comprensorio. Grazie a ciò l’iniziativa assume un significato ancor più speciale in quanto precursore di questa unione del nostro territorio.

Il tappeto rosso farà da passerella per ospiti e modelle che cavalcheranno il naturale scenario del golfo di Rapallo e del suo centro storico.

La classica cena itinerante a cielo aperto quest’anno torna a prendere spunto dall’eleganza e dal “made in Italy”. Torna la scuderia Ferrari club Rapallo per festeggiare il trentesimo anniversario dalla fondazione e portando, sul lungomare Vittorio Veneto, alcune vetture e altre sorprese. Alla Rosa dei venti ci sarà la Maserati 420 super monoposto con motore Ferrari (unica al mondo), vetture Ferrari, altri modelli di vetture e altro ancora.

In una serata dedicata anche all’eleganza una svariata proposta di pietanze di prima qualità proposte dagli chef dei ristoranti aderenti con un adeguato servizio con tovagliati in tessuto, stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro, posateria, centro tavola curati che richiamano i colori del tovagliato corredati di candele.

Per salutare l’estate non mancherà l’intrattenimento musicale, fornito dal Comune di Rapallo studiato per accontentare grandi e piccini con postazioni dislocate in varie zone della città, con gruppi e interpreti che renderanno ancor più piacevole la serata: alla spiaggia dell’Antico Castello sul mare la NIGHT ON THE BEACH con musica Disco by DJ BIBO and DARIO POLMONARI, al Chiosco della Musica GRUPPO OVEROOTS musica Jazz Funk, in Piazza Da Vico GIULIA CANCEDDA Live Music, in Piazza Venezia TUTTI IN UNA NUVOLA BAND Cover Jazz, in Zona “Cavallini” – Lungomare Vittorio Veneto PORTOFINO CLUB Smooth Jazz, in Zona “Le Nagge” ELENA VENTURA Live Music.