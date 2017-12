Rarità e generi per tutti i gusti alla Fiera del disco

Genova. Ritorna la Fiera internazionale del disco, cd e vinile, giunta ormai all’8° edizione, sabato 18 e domenica 19 Aprile dalle 10 alle 19 nei Magazzini del Cotone (Modulo 7). Questa edizione sarà più bella e interessante che mai, in occasione del Record store day 2015.

Appuntamento con più di 50 espositori da tutta Italia e da tutta Europa, selezionati per rappresentare ogni genere musicale, dalla musica classica al jazz, dall’hip-hop al rock, dal progressive al metal, dal punk al funky, dalla new wave al blues, in 33 giri, 45 giri e cd, oltre a gadget musicali, locandine, poster e materiale promozionale dagli anni ’50 a oggi, dalle rarità introvabili alle superofferte.

Questa edizione sarà ricca di eventi con:

– La presentazione “Come nasce un vinile” a cura di Alessandro Cutolo, sabato 18 alle 16;

– La presentazione “I vestiti della musica, viaggio tra le copertine dei dischi” domenica 19 alle 15;

Ingresso: 5 euro.