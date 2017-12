Rapallo si prepara allo sbarco del pirata Dragut

Rapallo. Il 9 luglio grande rievocazione storica dello sbarco del pirata Dragut a Rapallo.

A partire dalle ore 10,30 vi sarà una mostra nel chiosco della musica sull’attività marinara dei pirati e dei corsari saraceni, a cura dell’Associazione Pro Loco Terraemare.

Nella stessa ora partirà un corteo per pubblicizzare l’evento, che dalla nuova Chiesa di Sant’Anna percorrerà

via Libertà, corso Matteotti e via Mameli fino al punto di partenza.

Nel corso della mattinata un giocoliere si esibirà negli stabilimenti balneari per pubblicizzare l’evento serale.

Alle 17,30/18 sulla zona rossa del lungomare sarà allestito un mercatino rinascimentale in costume

senza vendita ma solo dimostrativo di storia e mestieri antichi presso il quale i bambini potranno divertirsi con

la presenza di due pony.

Alle 18 dall’oratorio dei Bianchi partirà un corteo storico con sbandieratori e tamburini che percorrerà

tutto il centro storico e il lungomare con soste per spettacoli nelle varie piazze.

Alle 21 sul palco allestito nel lungomare (zona Rosa dei Venti) si susseguiranno degli spettacoli con

l’Ensemble Gilda Musicorum, mangiafuoco e un fachiro.

Alle 22 preceduti da una serie di effetti speciali di carattere scenico e sonoro, che riporteranno i

presenti a ritroso nel tempo fino al 4 Luglio 1549, inizieranno gli sbarchi in costume a partire dalla spiaggia dei

cavallini per proseguire sulla spiaggia dell’Antico Castello e terminare sul molo De Lorenzi. Durante gli sbarchi

vi saranno degli scontri in armi con fucileria e artiglieria. Al termine ci sarà un grande scontro e la rievocazione

dell’atto eroico di Bartolomeo Maggiocco che salverà l’ultima discendente di Giulia Giudice.

Al termine grande corteo-passerella sul lungomare Vittorio Veneto con la partecipazione di tutti coloro che

hanno collaborato alla riuscita della serata.