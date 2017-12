Rapallo, cena sul red carpet e sotto le stelle

Rapallo. Cibo, musica, eleganza. Ecco l’edizione 2016 di Red Carpet a Rapallo. La serata del tappeto rosso più famoso di Liguria sta per tornare con le originali proposte culinarie firmate dai migliori chef della Riviera. La data è quella di giovedì 25 agosto con inizio alle 19.30, la città pronta a trasformarsi nell’elegante quinta di un evento che coinvolgerà 41 fra ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie del centro storico e del lungomare.

Diverse migliaia i partecipanti attesi a questa grande cena sotto le stelle, impreziosita dal tappeto rosso lungo 2 chilometri e dai tavoli allestiti con tovagliati in fiandra, stoviglie in ceramica, calici, posateria, lumi e candele.

Ogni partecipante accoglierà gli ospiti con un piatto o un dolce il cui nome trae ispirazione dal mondo della Musica. Che, dal canto suo, sarà protagonista della serata con 4 iniziative disseminate nelle vie della città: dal tributo a “The Great Ladies” in Piazza Venezia a quello a Zucchero sul lungomare Vittorio Veneto, fino alla disco in open air in zona castello e al concerto di Elisa Ventura alle Nagge. E per i più piccoli, l’Asilo il Pippi organizza un baby drive-in Piazza da Vigo con la proiezione, alle 21, del cartoon Inside Out.

E al Chiosco della Musica? Qui l’appuntamento è alle 20.45 con la spettacolare finale dello stage di danza africana del gruppo francese “La Gazelle Mandiak“.