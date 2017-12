Raf, tappa genovese per il “Sono io tour”

Genova. Giovedì 26 novembre tappa genovese per Raf e il suo “Sono io tour”. Appuntamento al Politeama Genovese alle 21. Si tratta d un concerto acustico nella prima parte e poi “elettrico”. Non mancheranno i grandi successi di Raffaele Riefoli (questo il vero nome del cantante).

In scaletta Come una favola (cantata al Festival di Sanremo 2015), Rimani tu, Eclissi totale, Pioggia e vento (premiato di recente al SalinaDocFest 2015 per il tema dell’immigrazione clandestina), Arcobaleni, Con le mani su, Amore sospeso. Poi le hit, ovvero i singoli che hanno fatto da soundtrack di intere stagioni: Infinito; Via; In tutti i miei giorni; Due; Il Battito Animale; Cosa Restera degli anni ’80; Ti pretendo; Sei la piu bella del mondo; Non è mai un errore; Ossigeno.

Prezzo dei biglietti da 18 a 37 euro.