Radio Aut, la storia di Peppino Impastato

Genova. Nel 1977 dalle frequenze di Radio Aut si poteva ascoltare la voce secca e sincera di un uomo umile, ma tanto forte da sfidare nella sua terra, martoriata dalla mafia, la sua stessa famiglia mafiosa. Quell’uomo è Peppino Impastato, grande spirito ribelle, ucciso a soli trent’anni su ordine del capo di “Cosa Nostra”, Gaetano Badalamenti, bersaglio preferito di Peppino nelle sue trasmissioni.

I flashback sulla vita di Peppino, le sue lotte in un contesto anche familiare impregnato di omertà, il suo amore per la Sicilia, umiliata e saccheggiata, si sovrappongono nell’intreccio scenico alla voce narrante della madre Felicia Bartolotta, divenuta, in seguito alla tragica morte del giovane, testimone ed erede delle sue idee di libertà e di antimafia brutalmente messe a tacere.

Lo spettacolo è adatto anche ai bambini dai 13 anni. A seguire incontro con la compagnia e con i rappresentanti dell’associazione Libera.

Inizio dello spettacolo alle 10. Biglietti a 8 euro.