Quei tre angeli protagonisti di Karmafulminien

Genova. Nell’ambito della rassegna L’Uomo in Rivolta, la Generazione Disagio porta un nuovo esilarante spettacolo sul palco della Tosse, alla sua prima nazionale.

Karmafulminien vede protagonisti tre angeli irrequieti, nostalgici estimatori dell’Empireo, della contemplazione e della pace dei sensi, che, loro malgrado, tendono ad assorbire le angosce del genere umano. Ecco quindi come i tre angioletti riescono a convertire correnti avverse nelle giuste vibrazioni, e trasformare stati ansiosi in tisane e infusi, malesseri in materassi, complessi in amplessi.

Biglietti a 14 euro, inizio alle 20.30.