Genova. Prendete una compagnia teatrale allo sbaraglio, una scenografia che non sta in piedi, un regista privo di talento e attori mediocri e inesperti. Metteteli alle prese con la messa in scena di un giallo irrappresentabile e otterrete Disaster Comedy.

The Kitchen Company porta in scena una commedia adatta a grandi e bambini e ricca di gag schiette, dirette, talvolta a discapito di una più alta drammaturgia.

Inizio alle 21, biglietti da 5 euro.