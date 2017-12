Prog Fest al Porto Antico di Genova

Genova. Piazza delle Feste ospita la seconda edizione di Porto Antico Prog Fest, l’evento dedicato alla musica progressive che per l’edizione 2017 si svolgerà in due serate.

Di seguito il programma di venerdì 14 luglio in piazza delle Feste

Dalle h 18:30 alle 19:00 MELTING CLOCK

Dalle h 19:15 alle 20:00 MAD FELLAZ

Dalle h 20:15 alle 21:00 IL CERCHIO D’ORO (con Paolo Siani e Giorgio Usai della Nuova Idea)

Dalle h 21:15 alle 22:15 DELIRIUM IPG (plays Delirium III-Viaggio negli arcipelaghi)

Dalle h 22:30 alle 24:00 GENS DE LA LUNE (con F. Decamps ex Ange).

Palco Millo

Dalle h 17:15 alle 18:00 Jus Primae Noctis.

Di seguito il programma di sabato 15 luglio:

Dalle h 18:30 alle 19:00 PANTHER & C.

Dalle h 19:15 alle 20:00 MR. PUNCH (Tributo ai Marillion)

Dalle h 20:15 alle 21:00 THE MUGSHOTS

Dalle h 21:15 alle 22:15 ARABS IN ASPIC

Dalle h 22:30 alle 24:00 NIK TURNER (ex Hawkwind).

Palco Millo

Dalle h 17:15 alle 18:00 Flower Flesh.

Biografia:

MAD FELLAZ.

Nascono nel 2010. Il loro repertorio musicale spazia dai grandi del passato come King Crimson, Gentle Giant, Pink Floyd fino ad arrivare a band più recenti come Opeth e Porcupine Tree.

La mentalità aperta del gruppo permette loro di sperimentare e di contaminare le proprie composizioni anche con il flamenco, il blues, il jazz e il metal.

IL CERCHIO D’ORO.

Nati a Savona ebbero un discreto successo negli anni ’70 per poi allontanarsi dalle scene e dagli studi di registrazione per un’assenza durata una trentina d’anni, rotta nel 2005 quando fu pubblicato l’album “La quadratura del cerchio” che conteneva registrazioni del 1974 e 1975 tra le quali alcune cover di gruppi prog dell’epoca.

E’ del 2008 invece la riunione effettiva della band con l’uscita del concept album “Il viaggio di Colombo” per l’etichetta Black Widow.

ARABS IN ASPIC.

Gruppo formatosi nel 1997 in Norvegia. Nel 2011 iniziano la collaborazione con la Black Widow che li porta ad esibirsi al festival Crescendo in Francia ed al festival di Veruno.

Sempre con Black Widow il gruppo incide un album nel 2015 Victim of your father’s agony che li consacra definitivamente come una delle più brillanti ed energiche realtà del rock progressivo mondiale.

MR. PUNCH.

Nascono con il progetto di ripercorrere gli anni di immensa fama dei Marillion dal 1983 al 1989.

La loro peculiarità è un’attenta riproduzione di atmosfere e suoni della storica band di Aylesbury. A questo si aggiunge un’accurata ricerca di trucchi, outfit e atteggiamenti tipici del carismatico frontman, Steve Hogarth.

Prezzo Biglietto: Posto Unico seduto

Biglietti: 20 euro biglietto giornaliero – 35 euri biglietto per due giorni.