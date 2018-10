Prima nazionale dello spettacolo “Cari Mostri” di Stefano Benni

Al Stradanuova Teatro Auditorium di via Garibaldi 18 andrà in scena in prima nazionale “Cari Mostri” di Stefano Benni. Dall’1 novembre e per otto repliche lo spettacolo tratto dal libro omonimo dell’autore verrà rappresentato per la prima volta al Stradanuova Teatro Auditorium.

Il libro, pubblicato in Italia nel 2015 per Feltrinelli editore, è una raccolta di racconti che ruotano intorno al tema del mostro e della mostruosità e ovviamente della paura. Dice Benni in uno dei racconti:

“La paura è una grande passione, se è vera deve essere smisurata e crescente. Di paura si deve morire. Il resto sono piccoli turbamenti, spaventi da salotto, schizzi di sangue da pulire con un fazzolettino. L’abisso non ha comodi gradini.”

“Cari Mostri” è la prima produzione dell’associazione Interno19 e fa parte della programmazione del Genova Monster Festival. È gradita una conferma di partecipazione alla prima per prenotare i posti.