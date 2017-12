Prima italiana per lo scandalo di Schnitzler

Genova. Ambientata nella Vienna di fine Ottocento, Scandalo racconta di come il perbenismo possa commettere atti criminosi, in modo quasi inconsapevole.

Rappresentato in Italia per la prima volta, lo spettacolo racconta dell’amore segreto tra Hugo, giovane dell’alta borghesia, e Toni, ragazza di bassa estrazione, interpretata da Stefania Rocca, da cui nasce Franz, per quattro anni tenuto nascosto alla famiglia di lui. In fin di vita per un incidente, Hugo chiede alla sua famiglia di accogliere il figlio e la donna. Dopo la morte anche del piccolo Franz, Toni rimarrà sola ad affrontare la sottile violenza delle convenzioni sociali in quell’ambiente dorato.

Biglietti a 17 euro, inizio alle 20.30.