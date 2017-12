Il presepe meccanizzato di Campo Ligure rievoca la valle Stura di inizio Novecento

Campo Ligure. Il presepe meccanizzato di Campo Ligure è una delle attrazioni più apprezzate della località della valle Stura.

L’Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco che si trova appena all’ingresso del borgo provenendo da Genova, ospita il presepe, che si estende per una superficie di 50 metri quadrati e inserisce la Natività in una minuziosa ricostruzione della vita in Valle Stura nei secoli passati, rappresentando attraverso meccanismi, risalenti anche all’inizio del Novecento, il contesto socio economico e le tradizioni della vallata.

Quest’anno l’apertura è dal 7 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

Dal 9 al 29 gennaio invece solo il sabato e i festivi sempre alla stessa ora.