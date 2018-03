Presentazione del libro “Renzo Piano prima di Renzo Piano”

Genova. Lunedì 19 marzo alle 17.45, presso il Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà la presentazione del libro di Lorenzo Ciccarelli “Renzo Piano prima di Renzo Piano. I maestri e gli esordi”.

Il libro esplora gli anni della formazione di Renzo Piano, quelli che precedettero l’exploit del Centre Georges Pompidou. Il sorprendente successo ottenuto da un architetto allora poco più che trentenne nel celebre concorso internazionale del 1971 ha messo per molto tempo in ombra le sue precedenti esperienze che sono invece fondamentali per comprendere non solo la genesi del Beaubourg (concepito insieme con Richard Rogers e Gianfranco Franchini), ma anche di tutta la sua opera successiva.

Il fitto intreccio delle sue complesse radici culturali, che si diramano in molte direzioni differenti, viene ora finalmente districato da Lorenzo Ciccarelli che per primo ha potuto accedere agli archivi della Fondazione Renzo Piano.

L’incontro è promosso dalla Fondazione Ordine degli Architetti di Genova insieme alla Fondazione Renzo Piano e a Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.