Presentazione del libro di Laura Torretta, counselor genovese, \"Ricomincio da ME con il Counseling\"

Genova. A poco meno di un mese dall’arrivo in libreria, Laura Torretta presenta il suo nuovo libro “Ricomincio da ME con il Counseling” (Spazi di Tras-Formazione per tornare al centro del Tuo Ben-Essere) in occasione di un ciclo di incontri dedicati alla pubblicazione e alla sua attività di counselor sistemico relazionale.

Dopo quello tenutosi presso La Feltrinelli a Milano, il prossimo incontro si terrà a Genova l’1 dicembre alle ore 18 presso la sede di CorePilates, Via Casaregis, 32/4.

Volutamente semplice e accessibile, il volume è rivolto a persone che desiderano intraprendere un percorso di cambiamento e trasformazione per migliorare la propria qualità di vita, sviluppare consapevolezza sui propri obiettivi e sulle proprie risorse.