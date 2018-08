Presentazione del libro “Caimani come me”

Racconto (inevitabilmente epico) di un campione unico dello sport più duro, della squadra più vincente al mondo e di una città rinata anche grazie alla pallanuoto. Eraldo Pizzo ha appena compiuto 80 anni. Fino ai 44 è stato un giocatore di pallanuoto. Non uno qualunque: il migliore di tutti i tempi in Italia, una leggenda in tutto il mondo. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere in ogni genere d’acqua: mare, piscina e anche fiume.

È nato il 21 aprile 1938 a Rivarolo, delegazione genovese senza sbocco sul mare. Le vicende familiari, in quei tempi di guerra, lo hanno portato a Recco. Destino amico per lui e lo sport italiano. Eraldo ha vinto da giocatore 16 scudetti, una Coppa dei Campioni, l’Olimpiade e molto altro, è entrato nella Swimming Hall of Fame, il suo nome è stato in­serito fra le 100 leggende dello sport italiano, ha ricevuto il Collare d’Oro del CONI e la Medaglia al Valor Civile per un salvataggio in mare.

Naturalmente ha vinto anche da allenatore, da presidente e in tutti i ruoli che ha ricoperto. La sua è una vita da raccontare. Lo ha fatto.

Alla presentazione intervengono l’autore Claudio Mangini ed Eraldo Pizzo.