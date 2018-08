Presentazione dei libri “Il Fuoco di Agnese” e “Quello che mi manca per essere intera”

Saranno due le presentazioni di libri che si terranno presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, in via Benedetto Brin, a chiusura di una stagione ricca di appuntamenti.

Giovedì 30 agosto, alle ore 18, si terrà la presentazione del libro “Il Fuoco di Agnese” di Cristina Nutrizio (Ed. Maggioli). Con l’autrice interverranno, fra gli altri, Serena Garitta e il giornalista Mauro Boccaccio.

“Il Fuoco di Agnese” è una di quelle storie d’amore che si leggono nelle cronache dei giornali, delle quali si conoscono mille dettagli, quasi mai la verità. Cristina Nutrizio autrice televisiva di Barbara d’Urso, è stata per molti anni assistente alla regia di Dario Fo e Giorgio Strehler. Suo papà, Nino Nutrizio, un grande giornalista, storico direttore del quotidiano «La Notte», il primo quotidiano popolare italiano. In questo romanzo d’esordio, l’autrice si afferma come scrittrice di grandissimo talento e dal raro spessore narrativo. A fine presentazione sarà offerto un apertivo con lo chef Alessandro Dentone.

La seconda presentazione sarà a cura dell’Associazione A. Bi.Ci. Amici della Biblioteca Civica, si terrà venerdì 31 agosto, alle ore 21.00, con “Quello che mi manca per essere intera” di Ilaria Scarioni.

Il romanzo tratta il tema della disabilità e del rapporto tra corpo e identità attraverso gli occhi di Bianca, una donna trentenne che ha scelto di diventare medico dopo un’infanzia passata all’ospedale Giannina Gaslini di Genova per una patologia che ha deformato le sue mani ed i suoi piedi. Il romanzo narra la difficile ricerca di un proprio posto nel mondo, nonostante le fatiche e nonostante l’amore delle persone che ci sono accanto. L’autrice sarà intervistata da Lucia Pinasco e interverrà Claudio Puppo dell’Associazione Noi Handiamo di Sestri Levante.