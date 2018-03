Pozzi e Lo Monaco protagonisti al Duse con Dopo il silenzio

Genova. Prende le mosse dal libro Liberi tutti di Pietro Grasso la drammaturgia che Francesco Niccolini e Margherita Rubino hanno creato per Dopo il silenzio.

Lo spettacolo, diretto da Alessio Pizzech, è affidato a due attori di razza come Elisabetta Pozzi e Sebastiano Lo Monaco, cui si affianca il giovane Turi Moricca. Dopo il silenzio, che debuttò al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2013, è frutto di una collaborazione tra una figura rigorosa come il presidente del Senato Pietro Grasso e uno dei più interessanti drammaturghi italiani, Francesco Niccolini.

Parte da vicende reali, biografiche dell’allora procuratore antimafia per diventare presto non solo la storia di un uomo e una donna ma anche di un confronto tra generazioni diverse: uno spettacolo che tocca temi filosofici, storici, sociali, senza mai perdere di vista un’accorata umanità. Stato e antistato, magistrati e criminali si confrontano e si parlano: come in una tragedia classica si discute di diritto, di morale, di giustizia e di violenza.

Inizio alle 20.30 martedì, mercoledì, venerdì, sabato. Alle 19.30 il giovedì e alle 16 domenica.

Biglietti da 17 euro.