I postumi della Crepanza

Genova. Uno spettacolo spiazzante e irriverente su come il senso della vita sia capace di nascondersi nei luoghi più improbabili e pericolosi. Come il deserto del Nevada o il teatro.

La Crepanza narra di una lunga pazza festa, il Burning Man, che si tiene proprio nel mezzo del Nevada. D’improvviso la folla danzante sparisce e due giovani senza qualità, Amara e Mio, si ritrovano soli nel nulla. Il rave dello sballo si trasforma così in un eremitaggio nel deserto alla scoperta, se non proprio dell’amore, per lo meno di Dio.

Biglietti a 14 euro, inizio alle 21.15.