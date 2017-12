Porto Antico: Street Food Fest dedicato alla cucina genovese

Genova. Dopo il successo dello scorso anno, Street Food Fest torna in piazza delle Feste dal 31 agosto al 4 settembre.

La 1° edizione dello scorso anno è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico che, per 5 giorni, ha spento i fornelli di casa e si è recato al Porto Antico di Genova ad assaggiare le specialità italiane e internazionali del cosiddetto cibo di strada: hot-dog, torte salate, mix di fritti, hamburger e patatine.

Protagonista dell’edizione 2016 sarà la tradizione culinaria locale, con il tema “La cucina genovese in viaggio”. Un gustoso racconto dei piatti che storicamente sono partiti da Genova per diffondersi nel mondo o, viceversa, sono approdati in città e sono stati assorbiti dalla cultura gastronomica genovese.

I piatti saranno realizzati da noti ristoratori e osti della città che, per l’occasione, vestiranno i panni di street fooder e proporranno inediti menù. Alcune proposte? Il cappon magro, la cima, le focaccette fritte e il misto di paranza. Piatti poveri ma ricchissimi di gusto, memoria e tradizione, preparati con materie prime di alta qualità.

A completare il programma sono previsti appuntamenti didattici curati da Slow Food e ospiti che racconteranno la storia della cucina genovese.

Gli orari: da mercoledì a venerdì 18-24. Sabato e domenica dalle 12 alle 24.