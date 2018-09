“Porous Borders” – Conferenza sui rifugiati

Un appuntamento speciale dedicato al tema dei rifugiati, in contemporanea in sei diverse città tra Italia, Germania e Inghilterra. TEDxGenova organizza, in collaborazione con altri cinque comitati italiani e internazionali, il TEDxGenovaSalon “Porous Borders”, nell’ambito di un grande evento in tre diversi Paesi europei, collegati fra loro in live streaming per un simbolico passaggio di testimone umanitario tra i rispettivi speaker internazionali.

Location genovese sarà la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale. Oltre al capoluogo ligure le altre città coinvolte nel progetto sono Roma, Reggio Emilia e Cesena in Italia, Monaco di Baviera in Germania e Leicester nel Regno unito.

Ad intervenire da Genova sarà Chris Richmond N’zi, fondatore e amministratore delegato di Mygrants, la più diffusa applicazione educativa per rifugiati e richiedenti asilo in Italia. Tema centrale intorno al quale si confronteranno tutti gli speaker – i cui interventi si susseguiranno secondo un relay race format, vale a dire in staffetta tra le sei città collegate – è infatti quello, di drammatica attualità, dei rifugiati.

“Dall’alba dei tempi l’umanità è stata in movimento – riflettono gli organizzatori, fra i quali anche Davide Pignone, curatore di TEDxGenova Salon – Alcune persone si spostano in cerca di nuovi orizzonti, altre per scappare dai conflitti, dalla povertà, dalla fame, dalle persecuzioni, dai cambiamenti climatici, molte altre da tutte queste cause insieme. Ma oggi siamo di fronte a uno dei più grandi flussi umani della storia. Secondo i rapporti delle Nazioni unite, le guerre e la crisi economica spingono 33mila persone al giorno a trasferirsi dai loro paesi in cerca di pace e diritti fondamentali.

Donne, uomini e bambini muoiono ogni giorno nel lungo viaggio verso la salvezza e nel tentativo di attraversare mari, confini, barriere fisiche, politiche e culturali. Di fronte a questo scenario e ad una questione così urgente, con conseguenze importanti tanto a livello locale che globale, la community di TEDx ha dunque sentito la necessità di dare il proprio contributo alla reale discussione internazionale”.

È per questo che, per la prima volta in assoluto, sei team organizer di altrettanti TEDx events di diverse città d’Europa hanno deciso di affrontare insieme questo argomento nello stesso giorno, in un formato comune, ma partendo da diverse geografie e prospettive.

“‘Porous borders’ è un concetto che va ben oltre il significato “di confine” inteso come luogo a geometria lineare, ed è bensì teso ad assumere una nuova dimensione: quella della porosità, ovvero della complessità. Ma cos’è un confine? È qualcosa che protegge o che ci divide? È un rischio, o potrebbe essere un’opportunità? In questa giornata invitiamo gli speaker e le nostre comunità ad esplorare il tema da più punti di vista, offrendo una dimensione neutrale per discutere un argomento globale e complesso in modo trasversale ed innovativo”, concludono i tedexers.

I posti sono limitati e ancora disponibili su https://www.eventora.com/en/Events/tedxgenovasalon-porous-borders-1

A causa della natura dell’evento gli speech saranno tenuti in lingua inglese