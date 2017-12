Pop X in concerto al Crazy Bull Cafè per Bangarang

Genova. Venerdì 31 marzo 2017, a partire dalle 21, al Crazy Bull Cafè di via Degola nuovo appuntamento della rassegna “Bangarang” che precede il festival Goa Boa, in programma la prossima estate e pronto a festeggiare i vent’anni. Protagonisti della serata i Pop X, gruppo di Trento nato nel 2005 dalla collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza che unisce elettronica, attitudini punk e testi al limite dell’assurdo.

Tra le band più indecifrabili venute fuori dal panorama pop indipendente italiano degli ultimi anni, i Pop X oggi vivono grazie alla partecipazione attiva di nuovi ragazzi, tra cui Niccolò, Luca, Pietro e Andrea. Sul palco del Crazy Bull presentaneranno “Lesbianitj”, il nuovo album uscito per Bomba Dischi il 18 novembre composto da 11 brani. Aftershow con dj set di This Up, durante il quale i dj “tom is yes”,”under”,”skrab” si sfideranno a colpi di classici e hit underground, unendo le nuove tendenze più interessanti a un solido background, dove inclinazioni e tendenze individuali si fondono in un travolgente percorso nostalgico e sregolato.