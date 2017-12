Pontedecimo: torna il “carrossezzo di figgeu”

Genova. Edizione numero 65 per la sfilata carnevalesca a Pontedecimo il 7 febbraio. Il Carrossezzo parte alle 14 da piazzale Partigiani (piazza della chiesa) e prosegue attraverso via Guido Poli (contromano), via Paolo Anfossi, piazza Pontedecimo, via Felice del Canto, capolinea del 7, via Natale Gallino, piazza Pontedecimo, via Meirana, via Pieve di Cadore e via Ricreatorio, dove viene ospitata la pentolaccia e si conclude con giochi e musica.

In caso di pioggia appuntamento il 14 febbraio.