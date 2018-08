Per il quinto anno consecutivo a Rapallo il Polvere di Magnesio Festival Campioni azzurri di ginnastica, cultura e grande spettacolo con i “Liberi Di…”. La ginnastica come sogno, la ginnastica come scuola di vita. Torna a Rapallo, per il quinto anno consecutivo un evento che è ormai un classico estivo della riviera ligure: il Polvere di Magnesio Festival, in programma quest’anno da lunedì 16 a sabato 21 luglio.

L’appuntamento sportivo e culturale, organizzato dalla Società Ginnastica Tigullio A.S.D., ha portato in città negli ultimi anni alcuni tra i più grandi Campioni azzurri di ginnastica artistica, in veste di tecnici per gli stage destinati a ginnasti e ginnaste di tutta Italia, e da alcune edizioni si è arricchito in maniera stabile grazie alla collaborazione della compagnia “Liberi Di…”, tra le migliori espressioni internazionali di physical theatre.

A partire da lunedì nella palestra della Casa della Gioventù collaboreranno per seguire i ginnasti iscritti agli stage le ex Olimpioniche e Campionesse Italiane Giulia Volpi e Veronica Servente, la tre volte Campionessa Italiana al volteggio Arianna Rocca, il sette volte campione italiano assoluto Enrico Pozzo, il bronzo olimpico di Londra 2012 e plurimedagliato agli anelli Matteo Morandi e lo specialista del cavallo con maniglie (18 volte campione italiano) e plurimedagliato a livello internazionale Alberto Busnari. Un team senza eguali, di altissimo livello, affiancato da esperti tecnici federali, che avrà modo di lavorare con i ragazzi e le ragazze su attrezzature di gara regolamentari, tra cui il quadrato del corpo libero.

Il Polvere di Magnesio Festival non è però solo ginnastica, sudore e calli consumati in palestra, ma anche incontro con la cittadinanza, per meglio far conoscere questo straordinario sport e i suoi protagonisti, e offrire uno spettacolo davvero emozionante. A questo sono dedicate le due serate speciali a ingresso libero. Venerdì 20 luglio, alle ore 21, a Eldòlz… Caffetteria Pasticceria Sorriseria Gelateria (piazza della Chiappa, 3-4), si terrà “A testa in giù per guardare il mondo”, un incontro con i campioni azzurri e i membri della compagnia “Liberi Di…” per conoscere più da vicino le loro storie sportive e umane, presentato dalla giornalista e scrittrice Ilaria Leccardi.

La serata darà modo anche di illustrare e sostenere il progetto che vedrà protagonista Arianna Rocca, in partenza per la Tanzania, dove trascorrerà con l’associazione no profit IOP Italia (Ilula Orphan Program) due mesi nell’orfanotrofio femminile di Ilula per portare alle bambine che lì vivono uno straordinario progetto di sport e inclusione. Sabato 21 luglio, alle ore 21.30, gran finale nell’emozionante scenario del Teatro all’aperto di Villa Tigullio, con la compagnia Liberi Di… Physical Theatre che, dopo aver presentato negli anni scorsi gli spettacoli “In Evolution” e “Something”, sarà nuovamente protagonista sul palco con “The Best of Liberi Di…”.

Il Polvere di Magnesio Festival prende il nome da Polvere di magnesio. Storie di ginnasti e ginnastica, libro scritto da Ilaria Leccardi e pubblicato da Bradipolibri che raccoglie tante storie di campioni che hanno fatto la storia della ginnastica azzurra e non solo. Quel volume, come gli altri scritti da Leccardi, tra cui la biografia dell’oro olimpico Igor Cassina, “accompagneranno” come sempre la rassegna, perché fare cultura sportiva vuol dire anche narrare e diffondere le storie dei suoi protagonisti. Il Polvere di Magnesio Festival è anche questo.