Pj Harvey a Genova, straordinaria anteprima del Festival di Poesia

Genova. Anteprima nazionale per il Festival internazionale di Poesia “Parole spalancate”. Pj Harvey presenta “The hollow of the land”. Venerdì 15 aprile alle 18 a Palazzo Ducale (sala del Minor Consiglio). L’ingresso è gratuito ma solo con prenotazione nominativa. Occorre inviare una mail a info@festivalpoesia.org indicando il nominativo e il cellulare di riferimento. Per ogni prenotazione sono consentiti al massimo due nominativi.

La cantautrice e musicista Polly Jean Harvey presenta una raccolta di sue poesie con le immagini del fotografo e regista Seamus Murphy.

Tra il 2011 e 2014 PJ Harvey e Seamus Murphy hanno intrapreso una serie di viaggi in Kosovo, Afghanistan e Washington DC. Dice la stessa Harvey: “Raccogliere informazioni di seconda mano sembrava troppo sconnesso da ciò di cui stavo provando a scrivere. Volevo annusare l’aria, sentire la terra e incontrare la gente dei luoghi da cui ero affascinata. Il mio amico Seamus Murphy ed io abbiamo deciso di creare un progetto insieme – io avrei raccolto parole, lui immagini, lasciando decidere al nostro istinto dove avremmo dovuto dirigerci.”

Seamus Murphy aggiunge: “Polly è una scrittrice che ama le immagini, io un fotografo che ama le parole. Ho girato dei filmati per il suo ultimo disco Let England Shake, ed è iniziata un’avventura. La nostra collaborazione prosegue con questo libro. E’ uno sguardo su casa e sul mondo.”

Questo incontro esclusivo è l’anteprima di presentazione del 22°Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole Spalancate”, la più grande e prestigiosa manifestazione italiana dedicata alla poesia in tutte le sue forme che dal 1995 attira ogni anno nel capoluogo ligure i più importanti poeti del mondo e una folla di appassionati.

In questi 21 anni di Festival hanno partecipato oltre 1000 poeti e artisti.

Il Festival, fondato e diretto dal Claudio Pozzani e organizzato dal Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, avrà luogo dal 10 al 19 giugno 2016, con oltre 100 eventi gratuiti tra letture, concerti, performance, proiezioni, conferenze, mostre e visite guidate e spettacoli speciali in altre città italiane.