Pirandello in scena al Duse

Genova. L’incomunicabilità tra gli esseri umani, l’uso della maschera e la relatività del reale. Tre grandi tematiche di Luigi Pirandello affrontate ne L’uomo dal fiore in bocca, in scena al Teatro Duse, sotto la regia di Gabriele Lavia.

Tratto dalla novella “La morte addosso”, L’uomo dal fiore in bocca è un atto unico rappresentato per la prima volta nel 1922. Un colloquio fra un uomo che sa di avere solo poco tempo da vivere, e per questo si interroga sul significato della vita e sulla sua essenza, e uno come tanti, un cliente del caffè della stazione, dove si svolge tutta la scena.

Tra gli interpreti, Gabriele Lavia, Michele Demaria e Barbara Alesse.

In scena fino al 9 ottobre, inizio ore 20.30. Biglietti da 17 euro.