Pinocchio si racconta con l’aiuto dei bambini

Genova. La storia di Pinocchio raccontata in prima persona dal burattino. Ma cosa accade quando anche la memoria di Pinocchio si inganna?

Ecco che i bambini hanno un compito fondamentale: quello di correggere il racconto, rammentando a Pinocchio di aver sì incontrato Mangiafuoco, ma anche di non essersi mai imbattuto in Hansel e Gretel, che la bella Bambina dai capelli turchini lo ha salvato dagli assassini, ma non c’entrano niente la Strega e Biancaneve.

Domenica 12 febbraio, alle 15, prima dell’inizio dello spettacolo, è in programma il laboratorio “Costruiamo un burattino“, a cura di Charity Shop-Help! Ccs Italia.

Inizio alle 16 (domenica 12 febbraio), alle 10 (lunedì 13 febbraio). Biglietti da 6 euro.