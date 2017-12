Piccoli eroi protagonisti alla Tosse

Genova. Eroi piccoli come Pollicino, piccoli come quando si deve ancora crescere, piccoli come quando si ha paura di non farcela. Ma anche piccoli perché invisibili agli occhi del mondo. Ma anche eroi, con l’iniziale minuscola, dentro la Storia che procede inesorabile senza guardare in faccia nessuno.

Piccoli eroi è ambientato in una stanza contornata da un bosco, all’interno un tavolo e sette sedie. Tre case, tre personaggi femminili che, in sequenza, accolgono gli spettatori per farli viaggiare, immobili sulle loro sedie, nel destino di chi coraggiosamente parte da casa per salvarsi, o di chi si mette in viaggio, con altrettanto coraggio, per diventare grande. Regia di Antonio Tancredi.

Biglietti a partire da 12 euro, inizio alle 20.30.