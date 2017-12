Piazza Raibetta rinasce come piazza della Musica

Genova. Venerdì 26 giugno, nello spazio adiacente a piazza della Raibetta, a partire dalle 18 fino alle 21, una festa in musica dedicata alla nascita di una nuova piazza. Il nuovo uso dello slargo sarà dedicato alla musica.

In collaborazione con il Ristorante Porto Franco, il Civ San Lorenzo promuove una grande festa aperta alla città che vedrà alternarsi sul palco, montato per l’occasione, nomi importanti della musica italiana e della canzone d’autore: Vittorio De Scalzi, Roberta Alloisio, Rebis e Cristina Nico, accompagnati da Edmondo Romano, Fabio Vernizzi, Federico Lagomarsino e Tristan Martinelli. Per l’occasione Paolo Gerbella presenterà alcune canzoni tratte dal suo ultimo lavoro dedicato a Dino Campana, Thomas Guarino leggerà brani personali pubblicati o inediti su Genova e gli allievi del corso di teatro del CFA di Luca Bizzarri interverranno leggendo pagine dedicate a Genova dai grandi poeti e viaggiatori che l’hanno vissuta e amata. Sul finale performance collettiva di tutti gli artisti, sulle rime di Litania di Giorgio Caproni.

Una festa cittadina per un nuovo spazio tra la cattedrale di San Lorenzo e il Porto Antico, un’occasione legata alla rinascita di un pezzetto di Genova.

L’iniziativa nasce da un’idea del Ristorante Caffè Porto Franco, la cui storia è legata alla canzone d’autore, essendo stato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso luogo di incontro per numerosi artisti della scuola genovese, tra cui Gino Paoli, Fabrizio De Andrè e Bruno Lauzi. Anche Renzo Piano fu un assiduo frequentatore del locale, al cui interno sono visibili i disegni del progetto Expò donati al gestore dell’epoca.

L’intenzione è di diventare nel tempo, in collaborazione con Via Del Campo 29rosso, uno spazio dedicato alla canzone d’autore genovese. Idealmente l’equivalente di una Place du Tertre parigina o di una Leicester Square londinese, dove musicisti nella tradizione della canzone d’autore e sue rivisitazioni potranno incontrarsi ed esibirsi.