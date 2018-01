In una delle più affascinanti cornici genovesi il concerto del pianista Bruno Medicina: risuoneranno le note del Preludio e fuga in la minore di Bach – nella trascrizione di Liszt, la Sonata n° 23 in fa minore “Appassionata” di Beethoven, la Vallée d’Obermann di Liszt e infine la Rhapsody in blue di Gershwin