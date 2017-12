Pezzi originali e cover rock con i Biosound

Genova. Sabato 18 aprile all’Utri Beach doppio concerto con due diverse formazioni dei Biosound. Nuovo appuntamento con il “Di Versi Tour”, per presentare dal vivo i brani originali dell’Ep omonimo, insieme a un ampio repertorio di cover rock.

Sarà un concerto particolare, suddiviso in due set, dove due diverse formazioni dei Biosound, arricchite da ospiti speciali, suoneranno due differenti scalette, il tutto nella stessa sera.

Nella prima parte del concerto si unirà alla band il bassista Marco Rovegno, che ha suonato nell’EP “Di Versi”, insieme ad alcuni ospiti a sorpresa. L’esibizione sarà maggiormente incentrata sui pezzi originali e sulle cover che il gruppo esegue da tempo.

La seconda parte dello spettacolo fotograferà invece la formazione attuale della band, con Luca Andrenacci al basso, e darà maggior spazio ai pezzi rock, e a nuovi brani inseriti per la prima volta in scaletta.

Lo spettacolo comincerà a partire dalle 22. Prima, per chi lo desidera, sarà possibile godere della cucina offerta dal locale.

Info e prenotazioni: 010.6121303

I Biosound sono: Andrea Maghelli, voce; Antonio Pellegrini, chitarra; Stefano Pastorino, batteria; Luca Andrenacci, basso.

Il gruppo, attivo dal 2012, si ispira a sonorità anni ’70, sia per i propri inediti, che per le cover che sono parte del repertorio live, con una particolare attenzione al rock britannico di quegli anni.

Da aprile 2013 a novembre 2014, i Biosound danno vita al “Le rose all’alba Tour”, tra Liguria, Toscana e Piemonte, per presentare l’omonimo brano inedito del gruppo dal vivo, insieme ad un ricco repertorio di cover e pezzi propri in costante evoluzione.

Il gruppo è stato ospite della serata finale del concorso per autori di canzoni “Genova Per Voi”, che si è tenuta sabato 27 settembre 2014 sul palco del Teatro della Tosse di Genova, dove ha eseguito “Le Rose all’Alba”, il brano votato dagli ascoltatori di Radio19, tra i 50 ammessi al concorso della Liguria.

Il 30 novembre è uscito “Di Versi”, il primo EP di inediti dei Biosound, disponibile in formato digitale in tutti i digital store, e in formato fisico ai concerti della band. Il cd è stato presentato il 29 novembre 2014 al Crazy Bull di Genova, in una grande serata live con ospiti speciali del panorama musicale genovese. Nella stessa occasione è stato proiettato in anteprima il videoclip dell’inedito “Sguardi Veri”, girato dai videomaker e youtuber Emanuele Sorrentino e Dario Giordani.

Nel 2015 è partito il “Di Versi Tour”, in una doppia formula: concerto elettrico ed unplugged.