“Pensieri e parole di pace” – Spettacolo pro famiglie ponte Morandi

Con l’edizione 2018 di “Pensieri e parole di pace”, spettacolo musicale messo in scena da Sulle Ali della Fantasia, parte la stagione teatrale 2018 – 2019 del Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente, la decima realizzata ad esclusivo scopo benefico, culturale e aggregativo, grazie ad alcuni volontari che permettono l’utilizzo di questo importante spazio per iniziative solidali.

Le offerte ricevute saranno devolute alla Caritas diocesana a sostegno delle famiglie coinvolte nel crollo del ponte Morandi per l’acquisto di beni di prima necessità.

L’iniziativa originalmente era a sostegno di un’organizzazione internazionale che porta aiuti in territori interessati dal dramma della guerra ma i volontari hanno voluto cambiare la finalizzazione del loro impegno perché “in certi momenti è come se la guerra ce l’avessimo in casa e basta niente per perdere la vita o la casa o il lavoro, senza guardare tanto lontano da casa nostra”.

Lo spettacolo, realizzato nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Pace, sarà il primo in ordine temporale di una serie di rappresentazioni che formeranno la rassegna a carattere nazionale TeatroSocial 365° U.I.L.T.(quel teatro che tratta temi sociali di ricorrenza quotidiana – 365 giorni all’anno – senza preclusioni di argomento, per cui a 360°) con il patrocinio locale del Municipio Vi del Medio Ponente. La rassegna prevede che da settembre a maggio 2019 vengano effettuati degli spettacoli relativi a importanti temi sociali in occasione delle loro giornate internazionali.

Nello specifico lo spettacolo sulla pace verrà realizzato tramite una lettura interpretata, con canzoni e relativi balletti, da parte di alcuni attori e cantanti di Sulle Ali della Fantasia in collaborazione con le giovani allieve dell’Accademia della Fantasia U.I.L.T. e di Alyat Danza.