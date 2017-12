“Il partigiano Italo Calvino” con Giordano Bruschi

Genova. Il 10 marzo 1945 Italo Calvino partecipò come partigiano garibaldino alla Battaglia di Baiardo. Con lui un ragazzo genovese, Gaetano Cervetto “Nin”, morto nello scontro con i fascisti. Giordano Bruschi “Giotto”, compagno di classe di Nin, prende lo spunto, lo stesso 10 marzo 2017 (72 anni dopo), per ricordare Italo Calvino “Santiago” partigiano e scrittore della Resistenza. Appuntamento al Cream Café alle 16.30.

Giordano Bruschi “Giotto”

Classe 1925, giornalista e scrittore, memoria storica della città di Genova, in clandestinità sin dal ’42, fece la Resistenza a Genova e Torino, combattendo con il comandante Barba, ossia Gillo Pontecorvo. Sindacalista per la Cgil che nel 1957 gli assegna il compito di promuovere la costituzione del sindacato dei marittimi; nel 1959 organizza “lo sciopero dei quaranta giorni”, il più esteso sciopero internazionale dei marittimi per il rinnovo del contratto di lavoro. Impegnato da sempre in attività ambientali, sociali e culturali è stato per 15 anni Consigliere Comunale. Promotore del Social Forum Mondiale di Porto Alegre e delle lotte ambientali in Valbisagno, è presidente delle Associazioni per la Tutela dell’Acquedotto Storico di Genova.