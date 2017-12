Paolo Rossi e la sua Intervista

Genova. Il nuovo spettacolo di Paolo Rossi, a metà strada fra un’autobiografia non autorizzata, il vademecum per il mestiere del comico e un’intervista, appunto, al pubblico in sala.

Come ha spiegato l’autore e interprete, «In questo Improvvisatore 2, ovvero L’Intervista, mi affiderò al genere appunto dell’intervista in cui, come in bizzarre conferenze, il pubblico sarà per forza o per forza inevitabilmente coinvolto. Il tema o, meglio, i temi saranno ristretti alle quattro voci del sottotitolo, ma tollererò lalalì lalalò tutte le imprevedibili e scontate divagazioni…».

Inizio alle 21, biglietti da 22 euro.