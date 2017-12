Paola & Mia In Concerto

Genova. Un regalo di Natale in piena regola per il pubblico e i musicisti di Genova, perché? E’ sufficiente leggere le esperienze e le collaborazioni dei FONONAZIONAL: è suono, colore, unione. Il gruppo nasce per la voglia di incontrare gli stili differenti dei suoi musicisti e farli coesistere in un’unica sonorità. La loro musica è rivestita di quel suono tipico del jazz: i temi si dilatano lasciando spazio all’improvvisazione più libera e viscerale. La ritmica e l’armonizzazione sono riviste e personalizzate, senza mai rompere l’equilibrio del testo.

La ricerca dei musicisti sta proprio nel riuscire a dare risalto alle parole, considerando che la scelta accurata e complessa di brani “importanti” del genere cantautorale. Il risultato di questa ricerca è suono caldo, coinvolgente e raffinato. I FONONAZIONAL sono: Paola atzeni – voce e flauto traverso, Marco Bianchi – piano tastiere ed armonica, Marco Mangelli – basso e voce, Eugenio Mori – Batteria

MIA: dopo le ultime apparizioni nei teatri genovesi è a grande richiesta che abbiamo l’onore e il piacere di ripresentarvela. come si dice, a questo giroverrà accompagnata da un trio di assoluto rispetto: Luca Borriello alla chitarra e alla voce, Saverio Malaspina alla batteria, e Luciano “Lucido” Susto al basso.

INFO E PRENOTAZIONI AL 3283177555

PREVENDITA da Disco Club in Via san Vincenzo 20