Osservazione del Sole a Sestri Ponente

Genova. In occasione della festività di S. Alberto, questa volta l’Osservatorio Astronomico di Genova (Sestri Ponente) Vi farà osservare la nostra Stella… il Sole.

Per una volta si abbandona la notte con le sue costellazioni e gli oggetti del profondo cielo per poter ammirare con i Telescopi (in tutta sicurezza con gli appositi filtri solari) macchie solare, filamenti e dettagli sulla corona solare.

Verrà utilizzato un telescopio con filtro in luce bianca e un altro telescopio con uno speciale filtro denominato H-Alpha… vedrete la differenza!!!

L’appuntamento è aperto a tutti i passanti e non è richiesto nessun contributo.