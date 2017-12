Open Day: Angela Finocchiaro all’Archivolto

Genova. Due genitori alle prese con una figlia adolescente e una domanda che coinvolge tutti noi: come si guarda al futuro quando non si sa bene come comportarsi col presente? Angela Finocchiaro e Bruno Stori sono protagonisti di Open Day, scritto da Walter Fontana, in scena solo lunedì alle 21 al teatro dell’Archivolto.

Separati da tempo, mediamente tritati dalla vita, una madre e un padre cinquantenni si ritrovano faccia a faccia in un giorno importante: iscrivere la figlia a un fantomatico liceo sperimentale privato. Sembra facile, ma non lo è. Un semplice modulo da compilare – non cartaceo ma video, viste le moderne tecnologie! – diventa per i due ex-coniugi un interrogatorio insidioso, che li spinge a ripercorrere la loro vita, in un crescendo di sottile follia.

Tra litigi interrotti da anni, opinioni inconciliabili, discorsi intorno a una figlia che non si vede mai ma è al centro di tutto, licei chic con presidi analfabeti e incursioni mentali nella Grecia del IV secolo a.C., si intrecciano tensioni, speranze e qualche sorpresa: perché il passato non è sempre come te lo ricordi e il futuro non è mai come te lo immagini.

Costo dei biglietti 22 e 20 euro.