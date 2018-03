Officina didattica del Museo Luzzati: laboratori del sabato da febbraio ad aprile 2018

“Giocare a costruire”, “Giocare alla forma” e “Giocare al teatro” saranno i tre temi dei laboratori del sabato dell’Officina Didattica del Museo Luzzati, fino ad aprile 2018. Attraverso il gioco, alla scoperta di materiali, antichi mestieri, tradizioni del passato rimodellate al presente per crescere… con le mani in pasta.

FEBBRAIO

Sabato 10, ore 15.00 – Giocare al teatro

“CUCCHIAI O BURATTINI”

Carta, cartone, stoffe e pastelli per costruire fantasiosi burattini a partire dagli utensili da cucina.

Sabato 17, ore 15.00 – Giocare alla Forma

“DECORO IL MIO VASETTO”

Ci rivediamo per decorare con colori e smalti il manufatto creato precedentemente e cotto in forno, una volta steso il colore verrà sottoposto a ulteriore cottura e poi sarà pronto per essere portato a casa.

Sabato 24, ore 15.00 – Giocare a costruire

“VEICOLI BARATTOLO”

Nella più classica tradizione del giocattolo italiano, barattoli tappi e pezzi di legno uniti alla vostra fantasia si trasformeranno in Veicoli straordinari.

MARZO

Sabato 3, ore 15.00 – Giocare alla Forma

“COME NASCE UNA PIASTRELLA”

Con l’aiuto di sagome in legno impareremo a riprodurre una vera piastrella in argilla utilizzando tanti strumenti divertenti: Stecche, rasiere e ingobbio. Successivamente la personalizzeremo con uno o più elementi decorativi.

Sabato 10, ore 15.00 – Giocare al teatro

“LA CITTA’ IN SCENA”

Prendendo spunto dalle architetture di Genova, un gioco di costruzione di piccole case e palazzi con l’uso di tecniche e materiali misti per realizzare una micro-scenografia

Sabato 17, ore 15.00 – Giocare a costruire

“SCULTURE DI LEGNO”

Scarti di legno, Rami e foglie racconteranno ad ognuno una storia diversa, basta osservarli bene e insieme daremo forma a personaggi, animali e oggetti direttamente dalla vostra fantasia.

Sabato 24, ore 15.00 – Giocare alla Forma

“DECORO LA MIA PIASTRELLA ”

La nostra piastrella, dopo la prima cottura in forno è pronta per essere rifinita con colori e smalti, verrà poi rimessa in forno per fissare i pigmenti e poi potrà essere portata a casa.

APRILE

Sabato 7, ore 15.00 – Giocare al teatro

“BURATTINI CON CARTA E DITA”

Sagome di animali di cartone che al posto delle gambe avranno le dita così potranno correre e giocare al teatro

Sabato 14, ore 15.00 – Giocare a costruire

“ANIMALI DI CARTA”

Un semplice foglio, cartone e ritagli di scarto daranno vita ad un animale tridimensionale.

__________________________________________________________________________________________________________

per bambini dai 5 anni, ogni sabato ore 15.00

COSTO: 6 € MATERIALI INCLUSI (+ 1ingresso omaggio per accompagnatore alla mostra di Manuele Fior)

PRENOTA: laboratori@museoluzzati.it – tel. 010 2532028 (chiamare da martedì a domenica dalle ore 11.00 alle ore 18.00)