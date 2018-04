Una nuova storia di Supereroi

Genova. Il Supereroe per antonomasia ferma il rapinatore della banca di turno, ma perché non interviene sulle cause che portano una persona a decidere di “rapinare” qualcun altro? Perché se un Supereroe è in grado di fermare un meteorite non costruisce canali per irrigare zone desertiche? Perché non interviene su macro problemi? Il Supereroe combatte per il bene, ma il bene è un concetto assoluto? O è sempre un interesse relativo?

Queste sono le domande che gravitano attorno a Super!, spettacolo in cui i supereroi sono lo strumento per indagare i paradossi, le ingiustizie e le contraddizioni di questo (dis)ordine mondiale. Una narrazione che parla di potere, equilibri, cambiamenti, rivoluzioni possibili e impossibili del nostro tempo. O forse di ogni tempo.

Inizio alle 20.30 (domenica 29 aprile alle 18.30), biglietti a 14 euro.