Notte delle girandole e doppia pista disco & latino al Goa Beach

Genova. Venerdì 28 luglio 2017, a partire dalle ore 22, al Goa Beach di Corso Italia (Lungomare Lombardo) continuano gli appuntamenti con il venerdì disco & latino coordinato dallo staff del Cezanne. Durante la serata si festeggerà la notte delle girandole, un’occasione per tornare bambini per una sera e per ballare immersi nei colori dell’estate. Come di consueto, la pista in riva al mare sarà dedicata alla musica latina, con animazioni dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez, artisti internazionali Aimb-Fida Italia, mentre quella a bordo piscina sarà dominata dal trio dance e revival dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e dal vocalist Franco Nativo.

Costo prima consumazione 10 euro. Per info e tavoli: 3474224027.