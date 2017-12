Non ti pago, la commedia dei De Filippo diverte il pubblico della Corte

Genova. Clamorosa vincita al lotto con numeri ricevuti in sogno dal padre altrui ed esilaranti manifestazioni d’invidia del “derubato”. Una travolgente farsa dal retrogusto tragicomico, con personaggi ambigui e surreali che fanno ridere perché incapaci di distinguere il sogno dalla realtà.

Non ti pago è l’ultimo spettacolo diretto e interpretato da Luca De Filippo, il cui ruolo sulla scena è oggi assunto da Gianfelice Imparato. E proprio con questa commedia i fratelli Eduardo e Peppino De Filippo, cominciarono a essere presi in considerazione anche dalla critica. In scena al teatro della Corte.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.