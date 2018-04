Nel centro storico di Genova la rassegna corale Music Jam

Genova. Sabato 21 Aprile 2018 si terrà, alle ore 20.30 presso l’Oratosio S. Filippo Neri in via Lomellini 12 a Genova, la nona edizione della Rassegna Corale Genova Music Jam, organizzata per unire sotto il segno della musica e del canto, amicizia e condivisione con cori provenienti da tutte le parti d’Italia.

L’evento è dedicato a chi volesse ascoltare un paio d’ore di canto in una location unica come quella dell’Oratorio S Filippo Neri. La rassegna quest’anno sarà dedicata alla “Centro Storico Ragazzi”, che dal 2008 mette in campo ecclesiasti e laici per rispondere all’esigenza educativa e formativa di bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni provenienti da tutt’Italia e da molte altre parti del mondo, e alla “Trillargento”, ispirata all’esperienza pedagogico-musicale creata in Venezuela da J.A.Abreu, che dal 2012 realizza percorsi di educazione musicale per bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni, utilizzando l’esperienza fondamentale del “fare musica” insieme.

L’evento è organizzato dall’associazione Corale Jingle Jam Singers.