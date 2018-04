Da NCIS a Sestri Levante: la masterclass di Cote de Pablo sull\'amore per la recitazione

Sestri Levante. Il Riviera International Film Festival, rassegna cinematografica di Sestri Levante dedicata ai registi under 35, prende il via mercoledì 2 maggio. La manifestazione affianca proiezioni di film e documentari a panel, conferenze, incontri, laboratori e masterclass che, anche nell’edizione 2018, sono tenute da professionisti di livello mondiale.

Giovedì 3 maggio (ore 15) Cote De Pablo, all’Ex-Convento dell’Annunziata (via Portobello 30) terrà una masterclass dal titolo “For the love of acting; the business and the heart”. Cote De Pablo è un’attrice di calibro internazionale, salita alla ribalta grazie all’interpretazione dell’agente speciale Ziva David nella serie tv “NCIS – Unità anticrimine”. Ha inoltre partecipato al film “The 33” (2015), che racconta la tragedia dei minatori vittima del disastro delle miniere di Copiapò, dove interpreta il ruolo di moglie di uno dei minatori: nel cast, tra gli altri, anche Antonio Banderas. La sua masterclass (3 maggio 2018, ore 14.30), dal titolo “For the love of acting; the business and the heart”, illustrerà il mestiere dell’attore di serie TV, di cinema e di teatro, concentrandosi sulle tecniche di recitazione più utilizzate. L’attrice di origine cilena si soffermerà inoltre sulla necessità di coniugare passione per la recitazione e le imprescindibili ragioni del business.

Il costo di una singola masterclass è di 45 euro più diritto di prevendita, tutto il pacchetto delle masterclass ha un costo di 120 euro più diritto di prevendita. Gli studenti (università, scuole di recitazione, licei, ecc.) che desiderano partecipare alle masterclass e alle proiezioni dei festival hanno diritto a tre diverse tipologie di sconto: tutte le masterclass a 90€ più diritto di prevendita;

10 proiezioni di film a 30€ più diritto di prevendita; pacchetto masterclass + film a 120€ più diritto di prevendita.

Per poter ottenere lo sconto, è necessario inserire al momento dell’acquisto un codice (da richiedere via mail a rivierafilm.stampa@libero.it). I biglietti sono nominali, e lo studente dovrà presentarsi in cassa con un documento che attesti la propria iscrizione alla scuola.

Le masterclass (biglietti disponibili su http://www.rivierafilm.org/le-masterclass/) avranno una durata di due ore, con un coffee break da 15 minuti. I biglietti si possono comprare anche all’info point in Piazza Italia 2 a Sestri Levante o direttamente all’ex Convento dell’Annunziata (se ne sono rimasti) un’ora prima dell’evento.