Natalizio e contemporaneo, ecco Lo Schiaccianoci al Politeama

Genova. Sul palco del Politeama va in scena il balletto natalizio per eccellenza, ma reinterpretato in chiave contemporanea: Lo Schiaccianoci. Un grande classico, reso “moderno” da una delle più apprezzate compagnie italiane, nata nel 1960 dal sodalizio artistico tra due icone della danza italiana: Franca Bartolomei, prima ballerina e coreografa dei principali teatri d’Opera italiani ed esteri e Walter Zappolini, dal 1973 al 1988 direttore della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Protagoniste dello spettacolo, atmosfere affascinanti e ipnotiche di un moderno thriller, un’ammaliante confezione visiva, con fantasiosi costumi moderni, lo sfavillio di luci colorate e scenografie di segno barocco.

Biglietti a partire da 19 euro, inizio alle 21.