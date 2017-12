Natale a San Martino tra musica ed enogastronomia

Genova. Sabato 16 dicembre, il Centro Polivalente Sottostrada (Salita superiore della noce 41r, ex Biblioteca Lercari, dalle ore 15.30, ingresso libero) ospita la prima edizione di San Martino in musica, dal jazz alla canzone d’autore. Una rassegna di musica ed enogastronomia con il patrocinio, la partecipazione finanziaria e la messa a disposizione di beni del Municipio Medio Levante. L’evento è organizzato dalla Associazione Culturale Top1 Communication in collaborazione con Musicò e con il Patrocinio del CIV San Martino d’Albaro.

Un evento per tutta la famiglia per festeggiare insieme l’arrivo del Natale. Stand di enogastronomia, prodotti del territorio a km zero, oggettistica e regali natalizi, animazioni per bambini con il truccabimbi, creazioni con palloncini di plastica, un Babbo Natale in carne e ossa per ricevere le letterine dei più piccoli e tanto altro ancora.

Tra gli espositori presenti: Antica Fabbrica Artigiana Benvenuto (Cioccolata e Marron Glacés dal 1930), Agriturismo Sant’Ilario, Podere I Salici (Azienda Agricola Biologica), Azienda Agricola Forte Diamante, Fattoria Didattica Il Ciliegio di San Desiderio, Eccellenze Naturali, Viva le Pere (Gastronomia Vegetariana), Valentina B. Creazioni “Nuova Vita ai Ricordi” (bijoux, accessori, bomboniere ed elementi di arredo), A Casa di Nicky (creazioni artigianali feltro – cucito creativo e saponi), Vini Curiosi, Gianni Ansaldi Foto, Attorrese Assicurazioni e altri ancora.

Tante le attività per i più piccoli, con la presenza di Babbo Natale che sarà a disposizione per ricevere letterine e scattare foto ricordo.

La giornata prevede, inoltre, interventi di Medici e Nutrizionisti sul tema “Cibo, Salute e Benessere”; spettacoli musicali con “Grind Passion” e “Hecate Chasma” ed esibizioni delle società sportive residenti nel Centro Sottostrada (Dojo Daito Ryu, Kangoo Club Liz, Glamour Genova e Project One). Inoltre, nella galleria delle arti sarà allestita la mostra dedicata allo sport realizzata dal collettivo fotografico “Fuorifuoco”.

“La particolarità e forse anche la novità di questa iniziativa – racconta Stefania Schintu di Top1 Communication, organizzatrice, ideatrice e promotrice dell’evento – sta nel fatto che la partecipazione a questa grande festa è totalmente gratuita per gli espositori; e ovviamente ad ingresso libero per il pubblico. Abbiamo pensato alle tante persone che non potendo recarsi in centro per gli ultimi acquisti pre-natalizi, potranno trovare dei regali alternativi e di qualità. Questo – continua Stefania Schintu – è stato reso possibile grazie all’interessamento e al contributo del Municipio VIII Medio Levante, che ci ha dato supporto e fiducia. In cuor nostro – conclude Stefania Schintu – speriamo di poter pianificare già per il 2018 altri due eventi con le stesse caratteristiche, uno da farsi prima dell’estate e l’altro prima di Natale”.

L’apertura al pubblico dell’evento è fissata per le ore 15.30 e si protrarrà fino alle 19.30 per quel che riguarda gli appuntamenti pomeridiani; per proseguire dalle 20.30 (ingresso del pubblico) con il concerto di chiusura con inizio alle ore 21.00 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, affidato alle band degli insegnanti della scuola Musicò che proporranno jazz e musica brasiliana: Airon’s Mood e i Chachoeira Project (Tiziana Baggetta, Alessandro Melizzi Francesco Mascardi).

Airon’s Mood, che vede protagonista il pianista Mattia Colombi, è un progetto che affonda le sue origini nel jazz e nella musica elettronica, miscelando l’improvvisazione tipica del jazz con suoni e sequenze “prese in prestito” dalla musica elettronica. Il repertorio è anch’esso di ampio respiro, spaziando dai brani della tradizione jazz a brani originali passando per brani più “leggeri” quali canzoni e colonne sonore. A seguire i Chachoeira Project di Tiziana Baggetta alla voce, Alessandro Melizzi alla chitarra e Francesco Mascardi al sax e al flauto: un ensemble nato e cresciuto a Genova ma con le radici musicali ben piantate in Brasile: Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto, Vinicius De Moraes, Tom Jobim sono gli autori di riferimento del progetto, che fa della Bossanova il suo cuore pulsante.