Musica e Risate nelle Contrade di Cogoleto

Secondo appuntamento all’insegna della comicità. Dopo il successo di Daniele Raco torna un altro comico targato Zelig. È Simone Repetto ad esibirsi sul palco centrale di piazza Giacomo Matteotti a Cogoleto.

Ad aprire e chiudere lo spettacolo l’esibizione dei Greenfields mentre Vespusurdu Rock band, Experior e Marco Effe suoneranno lungo le vie del centro da via Rati a via Colombo.

La serata sarà l’occasione ideale per assaggiare le bontà della cucina ligure ed internazionale con lo streetfood. Un modo per assaggiare e mangiare in compagnia ascoltando buona musica e divertendosi.

E per i bambini la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cogoleto vi aspetta con tanti coloratissimi palloncini.