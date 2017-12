Lavagna. Settima edizione di musica e gusto per le vie delle città. Venerdì 8 luglio dalle 18 a mezzanotte sono tantissime le proposte gastronomiche disponibili nei negozi del borgo tra via Dante, piazza Vittorio Veneto, via Roma, piazza della Libertà e vie limitrofe, tutte al costo che varia da 2,50 e 8 euro.

A condire il tutto 12 gruppi musicali e la street band Opus band.