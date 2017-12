Musica da camera “di corda in corda” ad Albaro

Genova. Proseguono i concerti del Festival Internazionale di Musica da Camera “Le Vie del Barocco” organizzato da Collegium Pro Musica, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Genova e Metco srl. Martedì 11 luglio alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria del Prato di Genova si terrà il concerto denominato “Di corda in corda”, con i musicisti austriaci Firmian Lermer alla viola e Erich Oskar Huetter al violoncello.

Il concerto verrà preceduto da un’introduzione musicale del giovane chitarrista genovese Luca Repetti. Il programma fa emergere il virtuosismo dei due strumenti ad arco, con un percorso che si dipana da Bach e Telemann a Beethoven passando per Boccherini e Stamitz e che ci darà occasione di ascoltare i due artisti in interpretazioni sia solistiche che cameristiche. Il Gran Duo in do maggiore di Stamitz è una vera e propria danza barocca in cui emergono le sonorità dei due strumenti, la viola e il violoncello, considerati con i timbri più simili alla voce umana, e che difficilmente riusciamo ad apprezzare appieno quando suonano in mezzo ad ensembles più numerosi; mentre il Duetto “con occhiali obbligati” di Beethoven ci fa capire come cambi l’estetica verso il periodo classico, dove uno strumento in alternanza porta avanti il tema mentre l’altro lo accompagna, fungendo da “orchestra”.

Il violista Firmian Lermer, nato a Wildthurn, ha studiato a Salisburgo e Vienna. E’ stato prima viola della prestigiosissima Camerata Salzburg di Sándor Végh e ha fondato nel 1996 il sestetto d’archi Hyperion Ensemble, iniziando una carriera come musicista da camera nei principali festivals e sedi d’Europa. Firmian Lermer è docente presso il Conservatorio Haydn ad Eisenstadt, il Conservatorio del Tirolo e l’Università del Mozarteum di Salisburgo. Nato nel 1973, Erich Oskar Huetter ha studiato con maestri del calibro di Hildgund Posch presso l’Università di Musica di Graz e di Reinhard Latzko presso la Musikakademie di Basilea. Si è esibito come solista con importanti direttori d’orchestra tra cui Barenboim, Salemkour e Korniekov. L’ingresso è gratuito con offerta libera.

Il prossimo ed ultimo appuntamento a Genova, della prima parte del Festival Le Vie del Barocco (che prosegue poi a settembre), avrà luogo venerdì prossimo 14 luglio al Conservatorio Paganini, con un recital del pianista Pierluigi Camicia. Musiche di Beethoven, Chopin e Brahms. Ingresso 10 euro.

Prevendita su Happyticket e Punto IAT di Via Garibaldi. Associazione Collegium Pro Musica, Tel. +39.010.8603597 – Tel. Cell. +39.335.6314095; info@collegiumpromusica.com. Pagina Facebook Associazione Collegium Pro Musica; Sito web www.collegiumpromusica.com