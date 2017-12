Museo diocesano, concerto d’organo, visita guidata e degustazione

Genova. Martedì 31 gennaio, alle ore 19.30, al Museo Diocesano si svolgerà il concerto d’organo di Irene De Ruvo, organizzato a cura dell’Accademia degli Imperfetti nell’ambito della rassegna “Martedì in Musica.. e non solo” sostenuta dal Comune di Genova all’interno di un progetto per la promozione della musica e della cucina di qualità nei luoghi storici.

Il programma della serata prevede: alle ore 19.30 una visita guidata all’ambulacro superiore del chiostro, decorato con il ciclo dedicato ai Fasti dei Canonici, e alle “memorie” che alcuni di essi hanno lasciato all’interno dell’edificio canonicale. In particolare, sono raffigurati sia momenti fondamentali per la vita della Cattedrale che alcuni dei papi genovesi che sono stati, all’inizio della loro carriera ecclesiastica, Canonici di San Lorenzo.

Alla visita farà seguito una degustazione dalle antiche cucine dei Monasteri italiani. Costo per i soci PrivileGio e ospiti: 15 euro. Per informazioni e prenotazioni (tel. 010/8970021 prenotazioni@privilegio.org).

Alle 20.30 inizio del concerto di Irene di Ruvo “Giovanni Battista Dalla Gostena Con grata memoria”, un interessante programma dedicato al musicista genovese e al suo tempo.

Per l’occasione sarà utilizzato l’organo positivo di scuola ligure della seconda metà del ‘700, proveniente dalla Chiesa delle Scuole Pie e in deposito presso il Museo Diocesano. (Per informazioni: info@imperfetti.it – cell. 328 9461381)