Muscolata sturlese: tre giorni di cibo e intrattenimento

Genova. Settima edizione della muscolata sturlese, organizzata da Haze Entertainment e Carlo Barile dal 17 al 19 giugno in via del Tritone.

Il piatto principale sarà costituito dal muscolo al verde, ma non mancheranno altri tipi di proposte per coloro che non gradiscono il cibo di mare.

All’interno dell’evento, oltre a stand espositivi di ogni genere, un palco sul quale si esibiranno alcuni dei maggiori artisti del panorama genovese: cantanti, band e comici.

Il programma: il 17 giugno dalle 19 alle 20.30 per i più piccoli intrattenimento canoro a cura di Federica Anania e Mirco Pilo. Dalle 21 alle 22.30 musica funk e soul by Bobby Soul. A seguire Dj Set by Capa Soul DJ.

Il 18 giugno dalle 19 alle 20.30 ancora Federica Anania e Mirco Pilo. Dalle 21 a fine serata Gabri Gabra e Pernazz accompagnati dal “Mentalista” Valerio Parodi direttamente da Italia’s Got Talent. Musica con Elisabetta Macchiavello e la Abc Band (Bob Callero e Carlo Parola). Il tutto condotto da Hira Grossi e Filippo Anania.

Il 19 giugno “Domènega tutta Zeneize”: dalle 19.30 alle 24 intera serata dedicata al popolo genovese a cura di Franca Lai. Ospite speciale Adolfo Margiotta.